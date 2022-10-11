«Газ Ресурс» получил контракт на 46 млн рублей

Неторопливый подрядчик будет ремонтировать дорогу к источнику в Орловском полесье.

Электронный аукцион был проведен 6 октября. В ходе конкурсной процедуры удалось снизить траты бюджета более чем на 11 млн рублей. Наиболее привлекательное предложение сделало ООО «Газ Ресурс». Подрядчику предстоит отремонтировать дорогу «Льгов — Жудерский» — Святой Источник. Цена контракта — 46 908 117 рублей 40 копеек. Срок — 70 дней с даты начала исполнения контракта, указано на сайте «Госзакупки«.

Напомним, «Газ Ресурс» ремонтирует улицы Ломоносова и Максима Горького в Орле. Объекты должны были сдать еще три месяца назад. По Карачевскому шоссе отставание около двух месяцев. При этом подрядчик регулярно получает новые госконтракты. «Газ Ресурс» будет ремонтировать участок автодороги «Орел – Ефремов» в Новодеревеньковском районе – 31 млн рублей. Также подрядчик должен привести в порядок Комсомольскую площадь и близлежащие улицы в Орле – 22 млн рублей.

ИА «Орелград»