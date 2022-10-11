«Газ Ресурс» получил контракт на 46 млн рублей

11.10.2022 | 10:31 Новости, Строительство

Неторопливый подрядчик будет ремонтировать дорогу к источнику в Орловском полесье.

Электронный аукцион был проведен 6 октября. В ходе конкурсной процедуры удалось снизить траты бюджета более чем на 11 млн рублей. Наиболее привлекательное предложение сделало ООО «Газ Ресурс». Подрядчику предстоит отремонтировать дорогу «Льгов — Жудерский» — Святой Источник. Цена контракта — 46 908 117 рублей 40 копеек. Срок  — 70 дней с даты начала исполнения контракта, указано на сайте «Госзакупки«.

Напомним, «Газ Ресурс» ремонтирует улицы Ломоносова и Максима Горького в Орле. Объекты должны были сдать еще три месяца назад. По Карачевскому шоссе отставание около двух месяцев. При этом подрядчик регулярно получает новые госконтракты. «Газ Ресурс» будет ремонтировать участок автодороги «Орел – Ефремов» в Новодеревеньковском районе – 31 млн рублей. Также подрядчик должен привести в порядок Комсомольскую площадь и близлежащие улицы в Орле – 22 млн рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования