Советский райсуд Орла разрешил вырубку деревьев на Пионерской

Иск природоохранной прокуратуры о признании незаконным вырубку деревьев отклонен.

Советский районный суд встал на сторону чиновников, решивших вырубить деревья на улице Пионерская.

Напомним, в сентябре было возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке зеленых насаждений на улице Пионерская. Подозреваемыми являются чиновники Советского района, которые, по версии следствия, опираясь на ложные сведения, приняли решение о массовой вырубке здоровых деревьев. Кроме этого, прокуратура потребовала от мэра Орла Юрия Парахина исключить из муниципального контракта снос 46 здоровых деревьев.

Вчера, 10 октября, в Советском райсуде рассматривался иск природоохранной прокуратуры о признании незаконными решения на снос зеленых насаждений, а именно — деревьев рябины.

«Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав письменные доказательства по делу, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении административных исковых требований. Решением суда от 10.10.2022 выданные разрешения на снос зеленых насаждений по указанным адресам признаны законными и обоснованными», — сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Орла.

ИА «Орелград»