В Орле кадр из фильма «Операция «Ы» признали рекламой

Эксперты при УФАС оценили орловские слоганы.

В Орловском УФАС России под председательством заместителя руководителя этого ведомства Елены Гришуновой прошло очередное заседание ведомственного Экспертного совета по рекламе и недобросовестной конкуренции. Подробности сообщила ведомственная пресс-служба. Эксперты рассмотрели сразу несколько вопросов, связанных, в том числе, с использованием в Орле рекламных конструкций и слоганов. Например, эксперты изучили фотографии конструкций на торговом помещении «Пиво на Курской» с информацией «Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить — еще лучше» и изображением кадра из кинофильма «Операция «Ы» и другие приключение Шурика».

«Большинство экспертов пришло к выводу, что данные конструкции являются рекламными, а информация на них, исходя из возникающих ассоциаций и общего воздействия на потребителей, может быть расценена как реклама алкогольной продукции – пива, — уточняет пресс-служба Орловского УФАС. — Кроме того, членами Экспертного совета были рассмотрены вопросы по «мелкому шрифту» в наружной рекламе, в частности экспертами была дана оценка рекламы «Автозайм» и «Ломбард 585 Золотой».

В данных случаях большинство экспертов пришли к выводу о том, что «выполненная «мелким шрифтом» информация на рекламных конструкциях не доступна для восприятия в полном объеме и может вводить потребителей в заблуждение относительно всех условий предоставления финансовых услуг», а это не допускается действующим законодательством. Добавим, что мнение экспертов сотрудники антимонопольной службы учитывают при вынесении своих решений по конкретным антимонопольным делам.

ИА «Орелград»