В орловском МУП ТТП выявлены еще два преступления

11.10.2022 | 17:07 Закон и порядок, Новости

Оформление на работу «мертвой души» и хищение лома контактного провода.

В Орле возбуждены еще два уголовных дела, связанных с хозяйственной деятельностью МУП ТТП. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки, которая началась после ряда публичных видеообращений сотрудников Трамвайно-троллейбусного предприятия, выявлены два эпизода действий, подпадающих под ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Один эпизод связан с оформлением на работу «мертвой души» — сотрудника, который фактически не работал, но получал заработную плату. Таким образом, предприятию был нанесен ущерб в размере 180 тысяч рублей.

Кроме, того, всплыло хищение контактного провода, предназначенного для ремонта трамвайной линии.

Напомним, ранее был задержан Андрей Молодчилин, в прошлом исполнявший обязанности главы предприятия. Его подозревают в том, что он заплатил стороннему ИПшнику 300 тысяч рублей за работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. При этом, по версии следствия, эти работы производились сотрудниками МУП ТТП.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования