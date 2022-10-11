В орловском МУП ТТП выявлены еще два преступления

Оформление на работу «мертвой души» и хищение лома контактного провода.

В Орле возбуждены еще два уголовных дела, связанных с хозяйственной деятельностью МУП ТТП. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки, которая началась после ряда публичных видеообращений сотрудников Трамвайно-троллейбусного предприятия, выявлены два эпизода действий, подпадающих под ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Один эпизод связан с оформлением на работу «мертвой души» — сотрудника, который фактически не работал, но получал заработную плату. Таким образом, предприятию был нанесен ущерб в размере 180 тысяч рублей.

Кроме, того, всплыло хищение контактного провода, предназначенного для ремонта трамвайной линии.

Напомним, ранее был задержан Андрей Молодчилин, в прошлом исполнявший обязанности главы предприятия. Его подозревают в том, что он заплатил стороннему ИПшнику 300 тысяч рублей за работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. При этом, по версии следствия, эти работы производились сотрудниками МУП ТТП.

ИА «Орелград»