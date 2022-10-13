В Орловской области построят станцию умягчения воды почти за 100 млн

Регион уже получил федеральное финансирование, необходимое для реализации проекта.

Орловская область получила из федерального бюджета 89 миллионов рублей, необходимых для строительства станции умягчения воды на территории Окского водозаборного узла в городе Орле.

«Строительство объекта рассчитано на два года с общим финансированием 234,2 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 229,5 млн рублей. Заключить контракт планируется до 1 ноября. Администрация города Орла уже приступила к этой работе», — рассказали в пресс-службе губернатора со ссылкой на Вадима Тарасова, заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам.

Ожидается, что построенный объект питьевого водоснабжения поможет обеспечить качественной питьевой водой более девяти тысяч человек.

ИА «Орелград»