В Орловской области построят станцию умягчения воды почти за 100 млн

13.10.2022 | 15:10 ЖКХ, Новости, Строительство

Регион уже получил федеральное финансирование, необходимое для реализации проекта.

Орловская область получила из федерального бюджета 89 миллионов рублей, необходимых для строительства станции умягчения воды на территории Окского водозаборного узла в городе Орле.

«Строительство объекта рассчитано на два года с общим финансированием 234,2 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 229,5 млн рублей. Заключить контракт планируется до 1 ноября. Администрация города Орла уже приступила к этой работе», — рассказали в пресс-службе губернатора со ссылкой на Вадима Тарасова, заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам.

Ожидается, что построенный объект питьевого водоснабжения поможет обеспечить качественной питьевой водой более девяти тысяч человек.

ИА «Орелград»

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