Орловский СКР проводит проверку после задержания пьяного сотрудника

Следователь Мценского межрайонного отдела попалась в неподобающем виде ночью 13 октября, сообщают «Орловские новости».

Составлен протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В СУ СК России по Орловской области журналистам сообщили, что проводится служебная проверка.

Напомним, за езду в нетрезвом виде в феврале 2022 года был лишен прав и оштрафован полковник СК Николай Панасюк. Он позже был уволен из ведомства. Мужчина утверждал, что «действия инспекторов ГИБДД носили провокационный характер». Однако оспорить решение суда не удалось.

ИА «Орелград»