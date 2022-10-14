Орловский СКР проводит проверку после задержания пьяного сотрудника

14.10.2022 | 17:11 Новости, Происшествия

Следователь Мценского межрайонного отдела попалась в неподобающем виде ночью 13 октября, сообщают «Орловские новости».

Составлен протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В СУ СК России по Орловской области журналистам сообщили, что проводится служебная проверка.

Напомним, за езду в нетрезвом виде в феврале 2022 года был лишен прав и оштрафован полковник СК Николай Панасюк. Он позже был уволен из ведомства. Мужчина утверждал, что «действия инспекторов ГИБДД носили провокационный характер». Однако оспорить решение суда не удалось.

ИА «Орелград»

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