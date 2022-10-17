Стала известна причина эвакуации людей из Орловского онкодиспансера

Работа светильника дневного освещения привела к задымлению.

Причиной вчерашней эвакуации людей из Орловского онкологического диспансера стала работа светильника дневного освещения, вызвавшего задымление. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла» со ссылкой на Игоря Петчина, и.о. руководителя областного депздрава.

Происшествие в социально-значимом медицинском учреждении обсуждалось на сегодняшнем заседании областного правительства. Напомним, пожарные эвакуировали четверых работников и 37 пациентов диспансера.

«Задымление было вызвано работой светильника дневного освещения, задымлена была одна комната хозяйственного помещения радиологического отделения. Пациенты своевременно были эвакуированы, после осмотра специалистами пожарной службы и проветривания помещения и снятия статуса угрозы, пациенты были возвращены, данное хозяйственное помещение отмыто, будет проведен косметический ремонт, оборудование не пострадало», — рассказал Петчин.

Отметим, что согласно сообщению пресс-службы МЧС, помимо задымления в здании онкодиспансера имело место также и возгорание.

ИА «Орелград»