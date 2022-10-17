В «Орловском полесье» нашли пропавшего без вести летчика

Установлено место последней битвы уроженца Владимира Юрия Морозова.

Мужчина до этого момента числился пропавшим без вести. Установить личность помогли найденные фрагменты Як-7б и эксперт Борис Давыдов. Разбитый самолет обнаружен поисковиками на территории Красниковского участкового лесничества национального парка «Орловское полесье». Фотографии с места экспедиции опубликованы в группах нацпарка в соцсетях.

Согласно архивным данным, за штурвалом этого Як был лейтенант Юрий Морозов (1923 года рождения). 15 июля 1943 года он в составе группы сопровождал Ил-2. Бойцам пришлось вступить в бой с фашистской группировкой. Морозов упал в горящем самолете, подбитом противником. За полгода до гибели Юрий Морозов был награжден орденом «Красная звезда».

ИА «Орелград»