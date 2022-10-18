Работники ТТП попросили узнать, кто «забыл» купить бензин

18.10.2022 | 13:33 Видео, Новости

Опубликовано очередного видеообращение коллектива автобусного парка МУП «ТТП Орла».

«С 13 октября 2022 года на предприятии нет финансовых средств, поэтому мы физически не можем обслуживать наши маршруты», — констатировала одна из выступающих.

«Мы просим проверить действия должностных лиц, которые были обязаны заблаговременно обеспечить закупку и поставку топлива для стабильной работы муниципального предприятия», — поддержал коллега.

К кому обращаются спикеры, не указано. Ранее видеообращения адресовали главе СКР и Генпрокуратуре. Действия должностных лиц администрации города Орла уже оцениваются в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Расследование находится на контроле руководства следственного управления. Кроме того, после беседы работников ТТП со следователями было возбуждено дело о мошенничестве в отношении бывшего директора.

Примечательно, что Орел купил для ТТП низкопольные автобусы на 480 миллионов рублей. 28 единиц техники должны прибыть в ближайшее время.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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