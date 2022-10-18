Работники ТТП попросили узнать, кто «забыл» купить бензин

Опубликовано очередного видеообращение коллектива автобусного парка МУП «ТТП Орла».

«С 13 октября 2022 года на предприятии нет финансовых средств, поэтому мы физически не можем обслуживать наши маршруты», — констатировала одна из выступающих.

«Мы просим проверить действия должностных лиц, которые были обязаны заблаговременно обеспечить закупку и поставку топлива для стабильной работы муниципального предприятия», — поддержал коллега.

К кому обращаются спикеры, не указано. Ранее видеообращения адресовали главе СКР и Генпрокуратуре. Действия должностных лиц администрации города Орла уже оцениваются в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Расследование находится на контроле руководства следственного управления. Кроме того, после беседы работников ТТП со следователями было возбуждено дело о мошенничестве в отношении бывшего директора.

Примечательно, что Орел купил для ТТП низкопольные автобусы на 480 миллионов рублей. 28 единиц техники должны прибыть в ближайшее время.

ИА «Орелград»