В Спасском-Лутовинове расскажут о традициях усадебной жизни

Музей-заповедник Тургенева подготовил программу для «Ночи искусств».

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» подготовил специальную программу «Традиции спасской усадьбы». Она предназначена для участников ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств», которая состоится 4 ноября. Как уточнили в учреждении, программа состоит из двух интерактивных модулей. Первый будет посвящен традициям усадебного гостеприимства.

Этот модуль пройдет в протопленной дровами крестьянской избе. Он включает в себя дегустацию чая из душистых спасских трав, выращенных на Аптекарском огороде. Во втором модуле участникам акции расскажут о том, как была устроена жизнь в дворянском доме, как проводили дни взрослые члены семьи и как воспитывали детей. Причем гостям предоставят возможность сфотографироваться в уголке «дворянской гостиной» и познакомиться с домашними развлечениями, распространенными в дворянской среде в XIX веке. Начало программы назначено на 17 часов. Отметим, что участие в ней бесплатное, но только по предварительной регистрации, поскольку количество гостей будет ограничено.

Тем временем, в Сети появился видеоклип с гимном музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», который исполнил финалист проекта «Голос» и солист театра «Градский Холл» Андрей Лефлер. Как уточнили в музее, клип был создан Вадимом Петровым в честь 100-летия этого учреждения. «26 октября 1922 года в «Известиях ВЦИК» была опубликована официальная информация об усадьбах классиков, объявленных неприкосновенными памятниками природы и культуры, — рассказали в музее. — Среди них – «имение И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Орловской губернии». Эту дату принято считать точкой отсчета в истории музея-заповедника, и к этой дате приурочена премьера гимна Спасского. Он был написан к 100-летию музея нашими земляками-орловцами — поэтом Константином Андреевым и музыкантом Филиппом Шияновским».

ИА «Орелград»