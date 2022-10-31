Андрей Клычков традиционно занял низкие места в рейтингах губернаторов

31.10.2022 | 13:49 Новости, Политика

80-е из 85 в «Национальном рейтинге губернаторов» и 69-е из 85 — в рейтинге результативности глав регионов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, как и в прошлые месяцы, занял низкие места в федеральных рейтингах глав регионов.

Так, Центр информационных коммуникаций, анализируя деятельность губернаторов а сентябрь-октябрь 2022 года, поставил Клычкова на 80-е из 85 мест «Национального рейтинга губернаторов».

Также стали известны итоги октябрьского рейтинга результативности глав регионов. По версии информационно-рейтингового агентства The World Inform, орловский губернатор заслужил 69-е место из 85.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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