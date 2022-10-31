Орловская область закупила еще 11 квадракоптеров для участников СВО.

Коптеры, которые раньше использовались для охраны, сельского хозяйства и развлечений, сейчас спасают жизни российских военнослужащих.

Компания «УК Агрогрупп Орёл» оказала гуманитарную помощь российским военнослужащим, закупив 11 квадракоптеров. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.

Судя по фото, размещенном губернатором, речь идет о коптерах MAVIC. Их уже довольно давно «распробовали» ополченцы из ДНР и ЛНР, а теперь повсеместно используют самые разные подразделения Вооруженных Сил России.

«Патрулирование колон на марше, разведка, наблюдение, корректировка – вот перечень военных профессий, которые получили гражданские дроны на спецоперации. А это – сохранённые жизни бойцов и командиров», — рассказал Клычков о назначении аппаратов.

ИА «Орелград»