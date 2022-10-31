В Орле для строительства Красного моста использовались надгробия

Надгробные плиты до сих пор остались в кладке подпорной стены.

В конце 18-го при строительстве Красного моста использовались надгробные плиты. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Они были обнаружены еще перед началом реконструкции моста, а по прошествии времени местные журналисты заинтересовались судьбой артефактов и пришли к выводу, что надгробия пропали.

Эту точку зрения опровергли в мэрии, рассказав, что надгробные плиты в свое время использовались в качестве строительного материала. При этом, на Красном мосту они выполняли и до сих пор выполняют несущие плиты.

«Нам снова удастся увидеть их через десятилетия, во время следующей реконструкции Красного моста», — анонсировали в городской администрации.

ИА «Орелград»