В Успенском соборе Орла открылся музей церковных вещей

Большая часть экспонатов — из личной коллекции старосты Свято-Успенского собора Сергея Зайцева.

В Успенском соборе Орла открылся небольшой музей церковной старины. Об этом сообщила Орловская епархия Орловской митрополии Русской Православной Церкви.

В мини-музее собраны уникальные экспонаты, по которым можно изучать историю православия на Орловщине. Большинство вещей — из личной коллекции старосты Свято-Успенского собора Сергея Зайцева. Он собирал их много лет и наконец решил познакомить с коллекцией прихожан и всех людей, интересующихся православной историей и культурой.

«В основном представленные предметы были найдены на территории Орловской области. Их по праву можно назвать уникальными и чудом сохранившимися до наших дней. Возраст некоторых экспонатов превышает десять веков.

В мини-музее посетители смогут увидеть собрание распространенных напрестольных и нательных крестов 11-20 веков. Внимание обязательно привлекут крест-энколпион для хранения мощей (11-й век), который передавался по наследству, а также крест-копоушка, который использовали для гигиены ушей», — рассказали в Орловской митрополии.

Записаться на бесплатную экскурсию можно по телефону +7 (953) 413-07-93.

ИА «Орелград»