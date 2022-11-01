Орловская область заняла 11-е место по привлекательности для отдыха на ноябрьские праздники

1.11.2022 | 11:31 Новости, Общество

Речь идет о регионах, входящих в Центральный федеральный округ.

Орловская область заняла 11-е место среди регионов ЦФО по привлекательности для отдыха на ноябрьские праздники. Об этом сообщил Турстат.

Проанализировав ценовую политику орловских санаториев, специалисты пришли к выводу, что средняя стоимость отдыха для двух человек составляет 7,6 тысяч рублей в сутки. За эти деньги люди могут оплачивать услуги по проживанию, питанию и посещению лечебных процедур.

Выше Орловской области в рейтинги расположились Москва, а также Московская, Липецкая, Владимирская, Рязанская, Ярославская, Смоленская, Ивановская, Тверская и Тамбовская области.

ИА «Орелград»

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