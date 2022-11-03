Федеральный журналист высмеял объяснение Клычкова о выплатах мобилизованным

3.11.2022 | 14:11 Видео, Новости, Политика

По мнению Дмитрия Борисенко, ссылки на бедность Орловской область не уместны, когда соседняя Брянская область выплатила мобилизованным по 200 тысяч рублей.

Известный федеральный журналист Дмитрий Борисенко рассказал своим подписчикам про орловского губернатора-коммуниста Андрея Клычкова и высмеял оправдания последнего об отсутствии в Орловской области региональных выплат для мобилизованных.

Напомним, ранее стало известно, что Орловщина вошла в число десяти регионов РФ, в которых не было учреждено ни единовременных, ни ежемесячных выплат для мобилизованных резервистов.

Отвечая на вопросы жителей, Клычков заметил, что Орловская область не может вести себя, как «богатые регионы». Борисенко подверг сомнению логику орловского губернатора, напомним про соседнюю Брянскую область, где местные власти утвердили очень высокую выплату в размере 200 тысяч рублей. При этом, в целом, словам журналиста, регионы, «поскромнее Москвы и Санкт-Петербурга» заплатили военнослужащим по 100-120 тысяч рублей.

По мнению Борисенко, будучи формально депутатом-коммунистом, Клычков «ведет себя как буржуазный собственник или анархист-индивидуалист».

«Чтобы с таким коммунистом сделали бы в годы Великой Отечественной войны, если бы он подобную риторику позволил себе?», — спросил у подписчиков журналист.

Также в эфире прозвучали выдержки из указа Клычкова о льготах для семей мобилизованных, где фигурировали скидки на оплату услуг ЖКХ, бесплатные путевки в детские лагеря, пропуск без очереди в медицинские учреждения и аналогичные блага.

«Как-то это не вяжется с тем, что делают другие регионы. В других регионах такие вещи тоже практикуют, но помимо этого они еще и платят», — заявил Борисенко.

Отдельно была отмечена Чеченская Республика, где Рамзан Кадыров из региональных средств выплатил более чем по десять миллионам семьям погибшим бойцов.

«Машину продай, ты же коммунист! Сядь на «Приору»!», — повторил в завершении журналист призыв многих орловцев.

ИА «Орелград», видео «Главред Борисенко» 

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