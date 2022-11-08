Клычков опередил Кадырова в активности глав субъектов РФ в социальных сетях

Выше только Собянин.

Андрей Клычков занял второе место в свежем рейтинге активности глав регионов в социальных сетях. Исследование проводилось Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, но глава Орловской области опередил даже традиционно медийно-активного и популярного Президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, не говоря уже об остальных главах регионов.

Отметим, что тот же АПЭК опубликовал рейтинг влияния глав регионов. В нем позиции Клычкова практически зеркальны — он третий с конца.

ИА «Орелград»