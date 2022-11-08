Максим Петров признал, что покинул правительство Орловской области

Днем ранее чиновник опровергал слухи о своем уходе.

Максим Петров на своей странице в VK признал, что вчерашний день был для него последним на посту руководителя областного департамента промышленности и торговли.

Напомним, вчера появились слухи об уходе очередного крупного чиновника из команды Клычкова, однако сам же Петров заявил, что «меня увольняют уже вот как два года, но пока я как-то держусь».

Сегодня же Петров поблагодарил губернатора за поддержку, а коллег за слаженную работу и заявил, что будет двигаться вперед.

«За прошедшие два года наша команда смогла гармонизировать законодательство региона, выиграть субсидию в 500 млн рублей для строительства индустриального парка МСП.

Главным достижением я считаю перезапуск областной системы среднего профессионального образования, который мы осуществили вместе с департаментом образования Орловской области», — написал на прощание Петров.

ИА «Орелград»