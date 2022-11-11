Орловскую «Елочку» будет ремонтировать «СВОК»

Заявка единственной компании, пожелавшей взяться за обновления объекта, была признана соответствующей требованиям.

Контракт на капитальный ремонт детского оздоровительно-образовательного центра «Ёлочка» в Болховском районе заключен с орловским ООО «СК «СВОК». Цена – 7,354 млн рублей, равна начальной. Подрядчику предстоит привести в надлежащее состояние системы водоснабжения, водоотведения, отопления, а также столовую, банкетный зал и кинозал. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2022 года, указано на сайте «Госзакупки«.

Напомним, весной этого года в «Елочку» был организован прокурорский выезд. В результате были вскрыты факты неудовлетворительного содержания жилых корпусов. Ранее надзорный орган отмечал несоблюдение законодательства об антитеррористической защищенности центра. Суд обязал обеспечить объект ограждением по всему периметру.

ИА «Орелград»