В Орле в ночь с пятницы на субботу перекроют движение по Пионерской

До 14 ноября подрядчик будет укладывать верхний слой асфальта.

В ночь с 10 на 11 ноября будет перекрыто автомобильное движение по улице Пионерская. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ограничение продлится до 00.00 14 ноября. В течение этого времени планируется уложить второй, верхний слой асфальтного покрытия. Также подрядчику еще предстоит уложить 30 % тротуаров.

Отметим, что ремонтные работы идут с задержкой и срок их окончания продлен до 10 декабря. Вероятно, это связано с судебными разбирательствами вокруг вырубки деревьев, которая общественность и прокуратура считали здоровыми, а чиновники — аварийными.

ИА «Орелград»