Орловская мэрия прокомментировала ситуацию с носками для военных, продававшихся на Южном рынке

Женщина принесла носки на пункт сбора, не имеющий отношения к городским властям.

Орловские власти не имеют отношения к пункту сбора гуманитарной помощи, в который принесла теплые носки женщина, позже увидевшая свои вещи в продаже. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Напомним, по информации фельдшера Дмитрия Серегина, жительница Орла лично вязала вещи для военнослужащих, а позже увидела их в продаже на Южном рынке. От волнения у женщины случился сердечный приступ, а сама обнародованная информация вызвала общественный резонанс.

«Сегодня мэр Орла Юрий Парахин связался с «автором» этого инфоповода. Спросил контакты женщины и адрес, куда она отнесла носки. Контакты мужчина предоставлять отказался, но с её слов сказал, что изделия она отдала в пункт сбора на Южном рынке», — рассказали в мэрии, заявив, что их пункты сбора находятся в других местах.

Отметим, что ранее СМИ обсуждали информацию о том, что мэр Орла Юрий Парахин контролирует одну из площадей на Южном рынке и в прошлом пытался лоббировать интересы этой торговой площадки.

ИА «Орелград»