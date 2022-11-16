Очевидец диверсии под Орлом: как петарду взорвали

По словам жителей Стального Коня, взрыв был не очень громким.

«Ничего не было, я сначала не поняла, что это было такое. Ну как петарду взрывают», — так в интервью ОГТРК охарактеризовала местная жительница громкость взрыва, прогремевшего ранним утром на нефтебазе в селе Стальной Конь.

По словам губернатора региона Андрея Клычкова, важный объект в районе четырех часов утра подвергся атаке беспилотного устройства. При этом, никакой информации о самом устройстве и возможном месте запуска опубликовано было. На данный момент известно, что человеческих жертв нет, а в нефтехранилище поврежден один из резервуаров. Пожара и утечки горючего не произошло.

Из рассказов очевидцев, говоривших о хлопке, аналогичном взрыву шины или петарды, можно сделать вывод о небольшой взрывной мощи устройства, прилетевшего в Орловский муниципальный округ. При этом, сам факт произошедшего является резонансным, поскольку это первый за весь 2022 год обстрел Орловской области.

ИА «Орелград»

Последствия атаки на орловскую нефтебазу зафиксировала камера наблюдения