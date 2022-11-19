Орловец не смог доказать, что ему продали разбитую машину

В Орловской области рассмотрено очередное дело обиженного потребителя.



Любопытное гражданское дело рассмотрел суд в поселке Нарышкино. Местный житель подал иск к автосалону в рамках применения закона о защите прав потребителей. Он просил о расторжении договора купли-продажи автомобиля и взыскании денежных средств, включая компенсацию морального вреда. Из материалов дела следует, что весной 2022 года мужчина приобрел у фирмы-ответчика автомобиль марки «CHERY TIGG07 PRO», 2021 года выпуска. Цена данного автомобиля по договору купли-продажи в рублевом эквиваленте составляла 3,35 миллиона рублей.

Покупка была частично оплачена за счет автокредита, который покупатель оформил в одном из банков. Также покупатель заплатил за дополнительное оборудование и подключения к сервисной программе. Истец указал, что прочитать документы, кредитный договор менеджер ему не предложил. Да и цена, по его словам, существенно возросла – первоначально ему была озвучена цена автомобиля в размере 2,65 миллиона рублей, а по договору вышло 3,35 миллиона.

Были озвучены и другие претензии. Например, истец заявил, что автомобиль ему продали не новый: он обнаружил в левом переднем крыле над аркой колеса дефекты в покраске, из чего, по его мнению, следует, что автомобиль участвовал в дорожно-транспортном происшествии. Истец обратился в адрес ответчика с претензией о расторжении договора купли-продажи, возврате денежных средств, уплаченных за автомобиль, компенсации морального вреда и понесенных расходов на юридические услуги. Данная претензия была оставлена без удовлетворения.

Денежную компенсацию причиненного ему морального вреда истец оценил в 70 тысяч рублей. Но дело он проиграл. Суд пришел к выводу, что покупатель был осведомлен о стоимости автомобиля, сумме кредита и дополнительных услугах. Что касается утверждения о не новом автомобиле, то ответчик предлагал покупателю предоставить автомобиль для осмотра, чего тот не сделал.

Впрочем, уже в сентябре была проведена экспертиза, которая подтвердила наличие дефекта, но установить давность его образования не смогла — с технической точки зрения это оказалось просто невозможно. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что в судебном заседании не нашел своего подтверждения тот факт, что недостаток товара возник до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В связи с этим в удовлетворении иска было отказано.

ИА «Орелград»