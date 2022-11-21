Стало известно, как у орловских мобилизованных оказались цветные шапки и варежки

Информация о необычной посылке не была фейком. Стали известны подробности.

Цветные шапочки и варежки на самом деле были доставлены орловцам, пополнившим ряды Вооруженных Сил России в ходе частичной мобилизации. При этом, власти их не закупали.

Такую информацию опубликовала в социальных сетях женщина, представившаяся родственницей предпринимательницы, которая организовала пошив вещей. Дело в том, что были сформированы два гуманитарных груза. Один — военный, в который входили теплые вещи цвета хаки. Другой — гражданский, предназначенный для населения Донбасса.

Далее произошла ошибка, и все вещи отправились военным, которые удивились и прислали родственникам фотографии с нехарактерными для армии вещами. Одна из родственниц военнослужащих обратилась с претензиями к советнику губернатора Сергея Лежнева, который обнародовал информацию, назвав её фейком.

Сейчас Лежнев признал достоверность опубликованной информации, и, как обычно, выступил с публичными оскорблениями орловцев:

«Уважаемая Юля, Марина и все, кто имеет отношения к этим шапкам, — вы молодцы. Никакой тут грубейшей ошибки нет, а есть те, кто просто не оценил ваш труд. Да просто даже не попытался разобраться. А зачем? Проще ведь выложить фото в орловские группы, чтобы в очередной раз выставить всех дураками, почитать очередные комментарии диванных экспертов в адрес губернатора или меня. Всё по заказу. Хотя кто тут дурак, очевидно. Я бы на их месте шапочки оставил бы…скоро пригодятся. Ох как пригодятся».

ИА «Орелград», фото «Орловчане ВКонтакте»