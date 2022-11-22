Орловец произвел 36 тонн меда без пчел и пасеки

Удивительный мед он отправлял в Москву на продажу.

В Орловской области некий предприниматель, не имея пасеки и пчел, умудрился произвести и продать десятки тонн меда. На явный парадокс обратили внимание специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как сообщили в пресс-службе ведомства, явное несоответствие заявленных цифр реальности было вскрыто в ходе анализа данных Федеральной государственной информационной системы «Меркурий», причем выявить странности помог искусственный интеллект.

Последний указал людям на сомнительные «факты ввода в оборот на территории Орловской области пчелиного меда неизвестного происхождения». В ТУ Россельхознадзора пояснили, что на площадке индивидуального предпринимателя из Верховского района в 2021-2022 гг. были оформлены производственные электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на 36,3 тонны меда.

«При этом, по информации ветеринарной службы, у предпринимателя не зарегистрирована пасека, сведения о количестве пчелосемей в информационных системах Россельхознадзора отсутствуют, — отметили в ведомстве. — Вырабатываемую продукцию ИП отправлял в адреса торговой сети Москвы. Следует отметить, что оформление производственных эВСД на мед на указанной площадке осуществляется государственными ветеринарными специалистами БУОО «Верховская районная станция по борьбе с болезнями животных».

Управление Россельхознадзора уже проинформировало о выявленных странностях налоговую службу и поделилось своими сомнениями с правоохранительными органами, которые могут принять меры в рамках своей компетенции. От Россельхознадзора же индивидуальному предпринимателю выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Это уже не первый подобный случай в регионе. Чуть ранее искусственный интеллект помог выявить факт ввода в оборот индивидуальным предпринимателем из Ливенского района Орловской области 6 тонн пчелиного меда.

«Мониторинговая группа также обратила внимание на то, что с площадки предпринимателя в 2021 году были оформлены производственные ветеринарные сопроводительные документы на 171 тонну меда, в текущем году – на 30 тонн, — рассказали тогда в ТУ Россельхознадзора. — Вместе с тем, по информации управления ветеринарии Орловской области, на предпринимателя зарегистрирована пасека в количестве 250 пчелосемей. Такая пасека не может произвести то количество меда, на которое были оформлены эВСД. Установленные факты могут свидетельствовать о легализации меда неизвестного происхождения или о производстве удешевленной фальсифицированной продукции».

ИА «Орелград»