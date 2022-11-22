Орловская область заняла 78-е из 85 мест в России по неравенству зарплат

В ЦФО регион занимает предпоследнее место.

Орловская область стала одним из худших регионов России по неравенству зарплат. Это следует из рейтинга, опубликованного «РИА Новости».

Анализировать официальные данные по «белым зарплатам». В рейтинг не вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Донецкая области. Таким образом, из 85 регионов Орловщина заняла 78-е место.

Хуже, чем в Орловской области с имущественным расслоением дела идут в Кабардино-Балкарской Республики, Ивановской области, Чечне, Дагестане, Мордовии, Ингушетии и Калмыкии. Лучше — во всех остальных субъектах. Если говорить о регионах ЦФО, то наш регион занял предпоследнее место.

1,6 % орловцев имеют законный доход от 100 тысяч рублей и более. При этом, 25 % зарабатывают менее 20 тысяч. Большинство же жителей Орловской области получают зарплату в размере 20-40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»