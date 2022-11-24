Частные вишни и яблони не выдержали контроль качества

Саженцы не соответствовали нормативным требованиям по внешнему виду.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, более двух тысяч саженцев из частного питомника под Орлом не прошли контроль качества. Ранее в этом питомнике было проведено контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия. В ведомстве пояснили, что специалисты провели выездное обследование саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Они выращиваются в питомнике индивидуального предпринимателя. В частности, были обследованы саженцы яблони, персика, груши, вишни, сливы и абрикоса. Более 20 проб было направлено на лабораторное исследование, которое провели эксперты ФГБУ «ВНИИЖЗ».

«По результатам проведенных исследований установлено, что посадочный материал в количестве 2 тысячи саженцев не соответствует нормативным требованиям по внешнему виду, длине корней, наличию механических повреждений, сухости древесины, отслаиванию коры, ожогам, растрескиванию, наличию листьев, — следует из сообщения ТУ Россельхознадзора. — Последующая реализация и использование данных саженцев для посадки приведет к нарушению требования законодательства в области семеноводства».

По итогам проведенного обследования индивидуальному предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при обороте саженцев, которые не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства. В целом за 9 месяцев 2022 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при проведении выездных обследований было проконтролировано 3627 саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Было отобрано 156 проб, предназначенных для реализации, на соответствие требованиям Государственных стандартов. В результате было установлено, что 3036 саженцев не соответствуют требованиям нормативных документов по внешнему виду, состоянию корней и стеблей.

ИА «Орелград»