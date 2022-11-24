«Орелгосзаказчик» купил два экскаватора за 22,4 млн рублей

24.11.2022 | 9:30 ЖКХ, Новости

Новую технику передадут в «Дорожную службу».

На электронный аукцион была подана только одна заявка на участие. (Процедура поиска поставщика проводится уже второй раз). Контракт планируется заключить с орловским ООО «Партнер Агро».  Цена колесного одноковшового экскаватора и экскаватора с гидромолотом — 22 493 000 рублей.

В проекте контракта на «Госзакупках» указано, что поставляемый товар должен быть новым, 2022 года выпуска. Гарантийный срок не менее 12 месяцев или 1000 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее). Поставщик обязан передать товар до 9 декабря включительно.

Напомним, по решению правительства региона парк ГУП ОО «Дорожная служба» обновляется на 51 единицу: две комбинированные дорожные машины, 15 тракторов, восемь погрузчиков, два экскаватора,  24 грейдера. Последние взяли в лизинг.

ИА «Орелград»

 

 

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