Прокуратура сообщила о ликвидации загрязнения воздуха в Северном районе

Замена фильтров на асфальтобетонных установках позволила восстановить права жителей Орла на благоприятную окружающую среду.

Поводом к началу разбирательств послужило видеообращение граждан, которые заявили, что живут словно в газовой камере. Проверка установила правомерность обвинений.

При отборах проб промышленных выбросов от эксплуатирующихся асфальтобетонных установок выявлено превышение нормативов у ООО «ДорожникЪ», ООО «Дорожное предприятие №1» и у индивидуального предпринимателя. Было возбуждено пять административных дел. Виновные оштрафованы, сообщает пресс-служба надзорного органа. Все, кроме ИП, заменили фильтры.

«Органами контроля в течение восьми дней осуществлялся мониторинг состояния атмосферного воздуха на границе жилой застройки в районе домов по ул. Бурова, Родзевича-Белевича Орла. По результатам аналитических исследований загрязняющих веществ в количестве, превышающем гигиенические нормативы, не установлено», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ситуацию продолжат держать на контроле, заверили в надзорном органе. Так, ГУП ОО «Дорожная служба» установила новые фильтры, однако не эксплуатирует асфальтобетонную установку, поэтому замеры будут проведены при запуске оборудования. А от ООО «Газ Ресурс» и ООО «ДорожникЪ» требуют разработать и установить санитарно-защитную зону, поставить на учет объекты, оказывающие негативное воздействие.

ИА «Орелград»