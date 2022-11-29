Сенатор Круглый: состояние орловского боксера Дениса Бойцова значительно улучшилось

По словам Владимира Круглого, к Бойцову вернулись осознанный взгляд, аппетит и оптимизм.

Сенатор Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый сообщил об огромном прогрессе в процессе выздоровления боксера Дениса Бойцова.

После сложнейшей операции на черепе, проведенной в лучшем реабилитационном центре России, состояние спортсмена улучшается.

«Живой осознанный взгляд, контроль собственного тела, хороший аппетит и неиссякаемый оптимизм. Да, впереди еще много работы, но прогресс очевиден», — рассказал Круглый, навестивший Бойцова.

Огромное значение, по мнению сенатора, имеет то, что Дениса удалось вернуть в родной дом, где он окружен заботой и любовью.

В 2015 году уроженец Орла был обнаружен в берлинском метро, на путях между станциями Bismarckstrasse и Wilmersdorfer Strasse. В больнице у него диагностировали тяжёлую травму головы и, вследствие начавшегося отёка мозга, приняли решение ввести его в состояние искусственной комы.

ИА «Орелград»