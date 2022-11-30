СМИ: «кум Лежнева» задержан в Италии и скоро окажется в орловском СИЗО

30.11.2022 | 17:04 Важное, Закон и порядок, Новости

«Друг и некогда партнер известного советника» прятался от следствия в одной из стран НАТО. Сейчас он задержан и в случае экстрадиции будет фигурантом дела о воровстве на реконструкции Красном моста.

Газета «Орловская среда-плюс», опубликовавшая в новом номере большое интервью прокурора Орловской области Алексея Тимошина заявила о том, что Артем Бурцев задержан в Италии и скоро может оказаться в орловском СИЗО.

В российских СМИ Бурцев раньше фигурировал как «кум Сергея Лежнева», советника губернатора Орловской области. Он является одним из фигурантов дела о воровстве при реконструкции Красного моста и ранее был объявлен в розыск. Возможно, именно Бурцев отвечал на обналичивание украденных денег через подставные фирмы-однодневки.

Издание FLB ранее со ссылкой на собственные источники сообщало, что два фигуранта дела из окружения Сергея Лежнева (Александр Молчанов и Артем Бурцев), воспользовавшись гостеприимством Украины, скрылись из России и «подались в бега».

Издание пока не раскрывает имена подельников, показания на которых может дать Бурцев, но поделилось своим прогнозом:

«Если европейские коллеги выполнят свои обязательства по взаимному сотрудничеству, то он (Бурцев) через некоторое время окажется в орловском СИЗО, поскольку заочно уже арестован. Тогда, как нам представляется, и будут раскрыты имена «должностных лиц областной и городской администрации», проходящих по делу «Ремспецмоста».

ИА «Орелград»

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