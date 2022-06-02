ОПГ орловских чиновников, связанное с ООО «Ремспецмост», находится под следствием

2.6.2022 | 13:40 Важное, Закон и порядок, Новости, Политика

Дело директора компании «Ремспецмост» уже передано в суд.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительно заключение по уголовному делу в отношении генерального директора компании «Ремспецмост» Евгения Подрезова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках дела, возбужденного по статье «мошенничество», Подрезову вменяют участие в хищении крупных сумм, выделенных на ремонт четырех мостов в Орловской области (в том числе — в центре Орла).

При этом, помимо дела Подрезова, переданного в суд, официально обнародована информация о еще одном уголовном деле, выделенном в отдельное производстве. В данном случае речь идет уже об организованной преступной группе, в которую входили чиновники областной и городской администраций:

«В период с 2019-2021 г.г. руководитель организации (ООО «Ремспецмост», прим. «Орелград»), действуя в составе организованной группы с учредителем юридического лица (Александр Молчанов, объявленный в международный розыск, прим. «Орелград») и лицами из числа сотрудников администраций Орловской области и г. Орла, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили выделенные из бюджета на реконструкцию мостовых сооружений денежные средства. Деньги обналичивалась через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица», — сообщила областная прокуратура.

Фамилия и должности орловских чиновников, причастных к воровству на реконструкции Красного моста, при этом, не разглашаются.

Ранее стало известно об участии в хищениях Александра Молчанова, учредителя компании-подрядчика. Он скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Кроме него под следствием находится Евгений Злуникин, оставленный судом под домашним арестом.

Источник «Орелграда» на условиях анонимности сообщил о близком знакомстве Сергея Лежнева, советника губернатора Клычкова, с Молчановым, Злуникиным и Бурцевым (еще одним вероятным фигурантом и «кумом Лежнева»). В подтверждении этого в редакцию были предоставлены фото совместного семейного досуга семьи Лежневых с земляками из Белгородской области.

Ранее сообщалось о проведении более десятка обысков у советника губернатора, который может быть причастен к хищению средств. Сам Лежнев в интервью изданию «Орловские новости» сообщил, что обыски были связаны с розыском Александра Молчанова.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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