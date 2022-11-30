В Орле 268 жилых домов обслуживает УК с семью сотрудниками

Компания «Содействие», попавшаяся на подделке подписей в протоколах собраний жильцов, согласно открытым данным, обладает не очень масштабным кадровым ресурсом.

Молодая, но уже скандально известная управляющая компания «Содействие» располагает штатом в количестве семи сотрудников. Это следует из открытых источников.

При этом, если верить списку обслуживаемых домов, размещенных на сайте компании, их число весьма внушительно — 268. И всем жителям этих домов, исходя из информации с того же сайта, доступны такие услуги как ремонт кровли, фасадов, подъездов, отмостков, цоколя и многого другого. Также «Содействие» помогает с уборкой мест общего пользования, вывозом мусора, озеленением и уборкой снега.

Из семи человек трое относятся к административному персоналу, нет ни одного инженера, а рабочих всего четверо. Двоих из них, вероятно, можно увидеть в фотоотчете с корпоративного сайта, из которого следует, что 26 октября на улице Ленина произошла опиловка деревьев. К слову, это одна из двух новостей, которыми компания завлекает новых клиентов. Позже, 18 ноября, в переулке Дарвина, были закрашены надписи на фасадах домов.

В сообществе компании в VK всего лишь 47 подписчиков, а последнее обновление было в конце августа. За прошедшее время всего лишь один жилец воспользовался соцсетью для того, чтобы задать свой вопрос. Но ответа не получил.

Эти данные из открытых источников придают достоверности заявлениям жителей домов по улице Андрианова, 12 и улице Октябрьской, 126 о том, что УК «Содействие» не выполняет свои обязанности по обслуживанию клиентов, а на звонки никто не отвечает. При этом, сами люди утверждают, что не выбирали свою управляющую компанию, а в протоколах собраний жильцов фигурируют поддельные подписи.

Напомним, вчера стало известно, что прокурорская проверка подтвердила факт подделки документов, на основании чего были возбуждены два уголовных дела. В настоящее время идут следственные действия, касающиеся двух из 268 домов, находящихся в управлении у «Содействия».

ИА «Орелград», фото УК «Содействие»