Еще один частный питомник под Орлом не выдержал проверку

Специалисты проверили саженцы, которые выращивает местный бизнесмен.

В Орловской области выявлен уже второй за последние дни частный «питомник» с сомнительными саженцами. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Специалисты ведомства провели контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия в виде выездного обследования. Они посетили питомник, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. В проверенном хозяйстве выращиваются саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников, «для реализации на собственных участках».

«Были обследованы саженцы яблони, алычи, груши, вишни, сливы, абрикоса и отобраны пробы для проведения исследований на соответствие требованиям Государственных стандартов в аккредитованной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЖЗ», — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — По результатам проведенных исследований установлено, что посадочный материал в количестве 1650 саженцев не соответствует нормативным требованиям по внешнему виду, длине корней, наличию механических повреждений, отслаиванию коры, растрескиванию и т.д.».

В ведомстве уточнили, что реализация и использование таких саженцев для посадки приведет к нарушению требований законодательства в области семеноводства. В связи с этим владельцу питомника было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при обороте саженцев. Напомним, несколькими днями ранее специалисты Россельхознадзора «забраковали» более двух тысяч саженцев, посетив другой частный питомник под Орлом.

Там контроль качества не прошли саженцы яблони, персика, груши, вишни, сливы и абрикоса, причем по аналогичным причинам: несоответствию по внешнему виду, длине корней, наличию механических повреждений, сухости древесины, отслаиванию коры, ожогам, растрескиванию, наличию листьев. В предыдущем случае владельцу, тоже индивидуальному предпринимателю, также было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при обороте саженцев, которые не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства.

В целом за 9 месяцев 2022 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при проведении выездных обследований было проконтролировано 3627 саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Было отобрано 156 проб, предназначенных для реализации, на соответствие требованиям Государственных стандартов. В результате было установлено, что 3036 саженцев не соответствуют требованиям нормативных документов по внешнему виду, состоянию корней и стеблей.

ИА «Орелград»