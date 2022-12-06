Клычков ответил орловцам первой попавшейся цитатой из поисковой выдачи Яндекса

На вопрос о судьбе бездомных собак губернатор скопировал текст из первой попавшейся статьи и опубликовал от своего имени.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, команда которого в прошлом нередко попадалась на фейках и плагиате, необычным образом ответил на вопрос орловцев о будущем бездомных животных.

Ранее областные власти обещали осенью открыть приют для бездомных животных за 40 миллионов рублей, но не сделали этого. А соратник Клычкова по партии Виктор Макаров предложил в облсовете отправить бездомных собак на фронт для атаки украинских танков.

В соцсетях глава региона не стал напрямую отвечать о будущем животных, но прокомментировал сообщение жительницы Орла, в котором она вспомнила об инициативе Макарова. В ответ Клычков выложил стихотворение Ефимовского и историческую справку о собаках в годы ВОВ, а также назидание «Историю не надо забывать)», указывающее, вероятно, на то, что сам Клычков — большой эксперт в исторических вопросах.

При этом, последняя строчка была единственной, принадлежащей Клычкову или лицам, ведущим его соцсети. Остальной же контент был дословно скопирован с первой же страницы, индексируемой Яндексом по запросам вроде «собаки в вов».

Помимо губернатора орловцам также ответило управление ветеринарии Орловской области. Из этого ответа можно сделать вывод, что в ближайшем будущем ситуация с бездомными животными вряд ли изменится к лучшему, но при обнаружении на улицах агрессивных животных жителям все равно следует уведомить об этом власти.

ИА «Орелград»