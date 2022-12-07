Орловские города и районы получат деньги на отлов собак

В Орловской области полномочия по отлову животных переданы на местный уровень.

Сразу два чтения прошел в региональном парламенте законопроект «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области государственным полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Данным проектом было предложено передать указанные полномочия на местный уровень. Связано это, прежде всего, с необходимостью поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территориях городов, муниципальных округов и районов, «принятия мер по регулированию численности животных без владельцев, создающих прямую угрозу жизни и здоровью граждан Орловской области».

Предварительно орловские парламентарии изучили опыт более чем 30-ти других регионов, в которых указанные полномочия уже переданы с областного уровня на местный. Кстати, на сегодняшний день в Центральном федеральном округе только Орловская область этого не сделала. В целом опыт других регионов признан успешным – после передачи полномочий борьбы с бродячими животными стала более эффективной. Вопрос по большому счету упирается только в деньги – собственных финансов у муниципалитетов может не хватать, что создает риск невыполнения мероприятий в сфере отлова бродячих животных.

Данный вопрос решен довольно просто – область будет выделять муниципалитетам целевые субсидии, используя утвержденные нормативы финансовых затрат по отлову животных без владельцев. Кстати, для расчета нормативов ежегодно будут использоваться средние по Орловской области затраты на отлов животных без владельцев в году, предшествующем году определения объема субвенций, а также индекс потребительских цен и прогноз инфляции на следующий год.

В этом году, например, за основу был взят прогноз индекса потребительских цен на 2023 год, сделанный Минэкономразвития РФ, — он составляет 10,2 процента. Расчет нормативов был произведен на основании данных мониторинга за 2022 год, который включает в себя количество заявок на отлов и составляет 1276 животных без владельцев. По подсчетам властей, общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного бюджета, составит 22,654 миллиона рублей.

Кстати, в соответствии с Гражданским кодексом РФ органы местного самоуправления наряду с полицией обязаны содействовать розыску собственника животного, а также передаче задержанного животного для временного (до обнаружения собственника) содержания лицам, имеющим необходимые условия для этого. Предусмотрено также возникновение права муниципальной собственности на животное: это происходит при не обнаружении собственника в течение шести месяцев и отказе лица, содержавшего животное в это время, от приобретения его в собственность. В этом случае порядок использования животного определяется непосредственно органом местного самоуправления, о чем гласит статья 231 ГК РФ.

ИА «Орелград»