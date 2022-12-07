В орловском депздраве прокомментировали ситуацию со сломанным лифтом в больнице Боткина

7.12.2022 | 13:34 Медицина, Новости

Чиновники подтвердили опубликованную фельдшером Серегиным информацию о неработающем лифте в инфекционном корпусе больницы Боткина и пообещали исправить ситуацию.

Главный врач городской больницы им. Боткина Александр Лялюхин прокомментировал «Первому областному» ситуацию со сломанным лифтом инфекционном корпусе.

Накануне фельдшер Дмитрий Серегин рассказал о том, как ему пришлось транспортировать на верхние этажи больницы 100-килограммого пациента с пневмонией. По словам Серегина, для этих целей медики используют мягкие носилки и физическую силу.

Лялюхин подтвердил наличие проблемы и сообщил, что было принято решение о восстановлении старой шахты. В настоящее время есть коммерческое предложение по разработке проектно-сметной документации, а также предварительная договоренность с руководителем депздрава о финансировании.

«После выделения финансирования мы сразу приступим к работе по капитальному ремонту лифта», — заверил Лялюхин.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования