В орловском депздраве прокомментировали ситуацию со сломанным лифтом в больнице Боткина

Чиновники подтвердили опубликованную фельдшером Серегиным информацию о неработающем лифте в инфекционном корпусе больницы Боткина и пообещали исправить ситуацию.

Главный врач городской больницы им. Боткина Александр Лялюхин прокомментировал «Первому областному» ситуацию со сломанным лифтом инфекционном корпусе.

Накануне фельдшер Дмитрий Серегин рассказал о том, как ему пришлось транспортировать на верхние этажи больницы 100-килограммого пациента с пневмонией. По словам Серегина, для этих целей медики используют мягкие носилки и физическую силу.

Лялюхин подтвердил наличие проблемы и сообщил, что было принято решение о восстановлении старой шахты. В настоящее время есть коммерческое предложение по разработке проектно-сметной документации, а также предварительная договоренность с руководителем депздрава о финансировании.

«После выделения финансирования мы сразу приступим к работе по капитальному ремонту лифта», — заверил Лялюхин.

ИА «Орелград»