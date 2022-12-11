Почти 3 миллиона тонн зерна проверил орловский Россельхознадзор

Контролировались условия хранения и перевозки продукции.

Итоги деятельности в области надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки подвело Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. По данным ведомства, за 9 месяцев 2022 года было проведено 727 мероприятий по контролю за оборотом зерновой продукции, в том числе две плановые и 85 внеплановых проверок. Всего было выявлено 138 правонарушений и составлен 191 протокол об административных правонарушениях, по которым вынесено 105 постановлений о привлечении к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 2,7 миллиона рублей. Также было выдано 137 предписаний об устранении выявленных правонарушений и внесено 12 представлений.

Всего сотрудниками ТУ Россельхознадзора за отчетный период времени было проконтролировано 3,46 миллиона тонн зерна в том числе: 0,98 миллиона тонн при проведении контрольно-надзорных мероприятий, 2 миллиона тонн при внутренних перевозках и 480 тысяч тонн при экспорте. При проведении контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 267 тысяч тонн зерна, которое хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств. Также было выявлено 72,74 тысячи тонн зерна, выпущенного в обращение без оформления деклараций о соответствии, и 130 тысяч тонн зерна, не соответствующего требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности.

В ведомстве отмечают, что в рамках исполнения государственного задания было отобрано и направлено в подведомственные лаборатории 372 пробы зерна и крупы для исследований на показатели качества, безопасности и ГМО. Так, в ФГБУ «ЦНМВЛ» была направлена 158 проба. Эксперты провели 1420 исследований и выявили 52,9 тысячи тонн некачественного зерна. В ФГБУ «ЦОКЗ» было направлено 214 проб, где было проведено 4023 исследований и выявлено 77,1 тысячи тонн некачественного зерна. Добавим, что на основании выданных ТУ Россельхознадзора предписаний и вынесенных решений прекращено действие 409 деклараций о соответствии (358 отозвано и признано недействительными и 51 самостоятельно сельхозтоваропроизводителями).

ИА «Орелград»