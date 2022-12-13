Глава орловского депздрава рассказал о ситуации с дедушкой, «брошенным» в ООКБ

По словам Петчина, пациент получал все необходимые услуги, но фото было сделано в неудачный момент.

Игорь Петчин, возглавляющий областной департамент здравоохранения, прокомментировал ситуацию с пожилым пациентом областной больницы, запечатленном в собственных фекалиях.

По словам чиновника, фото было сделано в неудачный момент, однако пациент получает все необходимые медицинские услуги. Более того, в учреждении работает его дочь, навещающая его по нескольку раз в день.

«Весь должный уход за пациентом обеспечен. Фото было сделано в момент проведения гигиенических процедур», — рассказал Петчин.

ИА «Орелград»