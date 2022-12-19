Фонтан в Ливнах построят сами ливенцы

19.12.2022 | 8:02 Новости, Строительство

Необычным результатом отличился электронный аукцион в Орловской области.

Победителем отбора на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Культурно-мемориальный комплекс (площадь Победы и аллея Героев) (3 этап)» стало ООО «СЗ «Стройдом». Компания зарегистрирована в Ливнах. Цена контракта — 14 850 714 рубля 68 копеек. В результате конкурсной процедуры бюджет города сэкономил более 5 млн рублей.

Подрядчику предстоит укрыть тротуарной плиткой  145 кв. м, залить 10 квадратных метров асфальтобетоном и установить светодинамический наземный фонтанный комплекс.  Особо отмечено, что оборудование должно быть оснащено системой управления высотами струй в зависимости от скорости ветра.

Авансирование работ не предусмотрено, указано в проекте контракта на сайте «Госзакупки».  Срок исполнения — 01.08.2023.

Отметим, география подрядчиков, которые изъявляют намерение работать в Орловской области, довольно обширна.  Например, пермяки получили контракт на строительство сетей в Нарышкино, а сибиряки – на ремонт орловского техникума сферы услуг.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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