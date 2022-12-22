Компания из Чувашии заинтересовалась благоустройством орловского сквера

22.12.2022 | 11:02 ЖКХ, Новости

Подведены итоги электронного аукциона в Мценске.

Контракт на приобретение сборно-разборных трибун в рамках благоустройства Фетовского сквера получило ООО «ТПК АРТА». Он должен быть исполнен до 31 декабря 2022 года. Подрядчик обязан поставить четыре трехрядные трибуны на 100 мест, одну семирядную на 88, пять однорядных на десять.

Всего на участие в отборе было подано пять заявок. На сайте «Госзакупки» сразу две цены контракта: 2 846 208 рублей и 3 748 364 рубля 65 копеек. Подписанный документ пока не выложен в открытый доступ.

По данным kartoteka.ru, ООО «ТПК АРТА» зарегистрирована в Чувашии в ноябре 2021 года. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Численность персонала – 1.

5 декабря районная газета информировала, что основное благоустройство Фетовского сквера завершается, однако список «финишных» мероприятий впечатлял. О сдаче объекта пока не сообщалось. ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» начало реконструкцию сквера в Мценске в июне. На благоустройство  выделено 67 млн рублей. Работы должны были завершить в сентябре.

ИА «Орелград»

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