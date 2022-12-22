«Орелгосзаказчик» устроил ажиотаж высоким авансом на ремонт ЦРБ

Компания из группы «высокого риска» должна получить 25 млн рублей до конца 2022 года.

Итоги электронного аукциона на капремонт БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» были подведены 19 декабря. Заявки подали восемь компаний. Источник такого небывалого интереса – авансирование 67,88% до 31 декабря.

Победителем объявлено ООО «Сибгарант», указано на сайте «Госзакупки». Цена контракта — 37 559 058 рублей 71 копейка, что ниже начальной на 12 млн рублей.

Капитальный ремонт поликлиники включает замену оконных блоков и напольного покрытия, окраску и облицовку стен, установку противопожарных стальных дверей, ремонт фасада, обновление пожарной сигнализации и подключение видеонаблюдения, замену изношенных сетей водоснабжения, водоотведения, отопления и так далее. Окончание работ – 20 ноября 2023 года, указано в проекте контракта.

По данным kartoteka.ru, ООО «СибГарант» зарегистрировано в Омске в 2011 году. Уставный капитал – 12 тысяч рублей. Учредитель – Андрей Глотов. Аналитика «Картотеки» относит компанию к группе «высокого риска». Выручка и прибыль в 2021 году – 0 рублей. Численность персонала в 2022 году – 1. Открыто исполнительное производство на 276 тысяч рублей. Всего в базе приставов их обнаружено семь, без указания общей суммы долгов. В Арбитражном суде рассматривается иск на 368 тысяч рублей. Компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков в декабре 2018 года. Выбыла их него в декабре 2020.

«Орелгосзаказчик» очевидно спешит освоить деньги: на достройку ММЦ («Титаника») аванс – 1 млрд рублей, Мценской ЦРБ — 50%, Поликлиники №2 города Орла — 89,45%. Деньги должны перевести подрядчикам до конца года.

ИА «Орелград»