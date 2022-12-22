Прокуратура запросила пожизненное для обвиняемого в убийстве детей

22.12.2022 | 12:59 Закон и порядок, Новости

Мужчина совершал особо тяжкие преступления в Залегощенском районе Орловской области.

По версии правоохранителей, с 2000 по 2021 его жертвами стали трое малолетних детей и одна женщина. Он убивал, чтобы скрыть изнасилования и иные действия сексуального характера.

Прокуратура Орловской области сообщает, что подсудимый признал вину полностью.

«С учетом характера и степени общественной опасности вменяемых ему преступлений, всех обстоятельств дела и наступивших последствий обвинение полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и пресечения совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты при назначении подсудимому наказания в виде пожизненного лишения свободы  в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых 10 лет в тюрьме», — указано на сайте прокуратуры Орловской области.

Орловский областной суд вынесет приговор в ближайшее время.

Цепочку страшных преступлений вскрыли после пропажи девятилетней Вики Гнездовой. Девочку искали волонтеры из разных городов, правоохранители. Тело ребенка обнаружили в  подвале ее собственного дома. В нем же проживал и 62-летний мужчина, обвиненный в убийстве. После задержания он признался еще в ряде преступлений, показал, где прятал тела. В СМИ говорили о 20 жертвах, в деле фигурируют пока только четыре погубленные жизни.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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