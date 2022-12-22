В орловской картошке искали бактериальную гниль

Специалисты объяснили смысл проверок картофелехранилищ.

Сотрудники Россельхознадзора провели масштабные проверки картофеля, хранящегося в орловских и курских картофелехранилищах. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мониторинг фитосанитарного состояния семенного и продовольственного картофеля был проведен в декабре 2022 года. Специалисты проверили его на наличие кольцевой бактериальной гнили картофеля вида Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus и стеблевой нематоды картофеля вида Ditylenchus destructor Thorne. В целом результаты проверки оказались положительными: фитосанитарная безопасность корнеплодов была подтверждена.

«Должностными лицами управления проконтролировано 41 210 тонн картофеля, в том числе 27 960 тонн семенного и 13249 тонн продовольственного, в том числе на территории Орловской области – 33 931 тонн (27940 тонн семенного и 5991 тонн продовольственного), — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — В Орловской области для лабораторного исследования было отобрано 26 образцов продукции».

В целом фитосанитарные мероприятия были проведены в шести картофелеводческих хозяйствах Орловской области (для сравнения, в Курской области проверке подверглись десять таких предприятий). Карантинных объектов в орловской картошке обнаружено не было. Данный вывод подтверждается результатами лабораторных исследований, проведенных экспертами подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Как объясняют специалисты, кольцевая бактериальная гниль картофеля – это широко распространенное заболевание картофеля, возбудителем которого является бактерия Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus. В России это заболевание выявляется практически на всех территориях, где выращивается картофель. Основной источник сохранения инфекции – пораженные клубни. Вредоносность кольцевой гнили картофеля заключается в поражении посадочных клубней и растений во время вегетации, а также в гниении клубней в период хранения урожая. Вредоносность этого бактериоза особенно высока в хранилищах, если урожай инфицированных клубней заложен на длительное хранение.

Стеблевая нематода картофеля – это еще одно вредоносное и часто выявляемое заболевание клубней картофеля во всех зонах выращивания данной культуры. Его возбудителем является микроскопический круглый червь вида Ditylenchiis destructor Thorne. Он поражает корни растений и наносит существенный вред сельскохозяйственным культурам. В списке его «добычи» не только картофель, но и морковь, горох, томат и даже некоторые виды сорных растений.

ИА «Орелград»