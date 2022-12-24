В Орле начала работу новогодняя ярмарка

В 14 ярко раскрашенных шале можно приобрести еду, напитки, сувениры.

Ярмарка начала работу 23 декабря на площади и улице Ленина. Ставни торговых палаток будут открыты в будние дни с 16:00 до 20:00. В выходные и праздники время работы увеличено — с 12:00 до 22:00.

Отдельный график для новогодней и рождественской ночей. Домики будут открыты с 12:00 до 2:00, сообщает пресс-служба администрации Орла.

Напомним, новинкой этого года станет очаг с открытым огнем. Рядом расположат пеньки, на которых можно будет посидеть и понаблюдать за танцем языков пламени. Очаг будут разжигать только при благоприятных погодных условиях, пояснили в горадминистрации.

ИА «Орелград»