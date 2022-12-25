Под Орлом пьяному угонщику запретили пить и выходить из дома

Мужчине два года придется прожить в режиме ограничения свободы.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в неправомерном завладении чужим автомобилем без цели хищения. Такое преступление называют угоном, ответственность за него предусмотрена статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробности сообщили в пресс-службе суда. Было установлено, что преступление молодой человек совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Он сидел в салоне автомобиля, принадлежащего местной жительнице, признанной потерпевшей по делу. Машина была припаркована во дворе дома. Молодой человек порылся в «перчаточном ящике» и нашел там ключ от замка зажигания. В этот момент он и решил совершить угон.

«Во исполнение задуманного, не имея разрешения собственника на право управления транспортным средством, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерное завладение данным автомобилем без цели хищения, сел на водительское сиденье, вставил ключ в замок зажигания и запустил двигатель», — так описали в суде данное происшествие.

Угонщик какое-то время катался по улицам поселка городского типа Змиевка, а затем бросил угнанный автомобиль возле одного из местных магазинов. В судебном заседании он полностью согласился с предъявленным ему обвинением и поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Потерпевшая не возражала против этого, пояснив суду, что «ущерб ей возмещен, претензий к подсудимому она не имеет».

Отметим, что особый порядок судопроизводства значительно экономит время, поскольку разбирательство, по сути, не нужно — обвиняемый признает вину. Взамен подсудимому это дает право на определенное снисхождение при вынесении приговора. В данном случае суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. В течение этого срока ему запрещено менять место работы и покидать постоянное место проживания (пребывания) в ночное время суток — с 22 до 6 часов (исключение может быть сделано на «отлучки», связанные с трудовой деятельностью). Также ему на два года запретили посещать учреждения общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции. Нельзя осужденному и выезжать за пределы территории Свердловского района без согласия специализированного надзорного органа. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»