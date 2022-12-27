Дело о хищении 10 млн рублей нацпроекта передано в суд

27.12.2022 | 19:27 Новости, Происшествия

На скамье подсудимых директор ООО «Регион Спорт Строй», обвиняемый в мошенничестве.

В 2020 году с компанией был заключен контракт на строительство ФОКа в детском лагере «Ветерок». Финансирование работ осуществлялось по нацпроекту «Демография». В ходе строительства применялись материалы, не соответствующие документации, часть работ выполнена с нарушениями, а часть — не в полном объеме. При этом в актах указаны ложные сведения и оплата произведена. Общий ущерб, нанесенный бюджету, оценили в 10,6 млн рублей. В результате незаконных действий подрядчика объект не был введен в эксплуатацию из-за невозможности его безопасной эксплуатации.

Дело с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд. Также предъявлено исковое заявление о взыскании причиненного преступлением ущерба, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ранее бывший начальник «Орелгосзаказчика» Алексей Васильев осужден на два с половиной года лишения свободы за махинации при возведении ФОКа в «Ветерке».

ИА «Орелград»

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