Залегощенский маньяк признал вину и получил пожизненное

Орловский областной суд вынес приговор по резонансному уголовному делу.

62-летнему жителю Залегощенского района Шавкату Шаяхмедову было предъявлено обвинение по ряду статей УК, включая четыре убийства. Жертвами стали три ребенка и одна женщина. Мужчина убивал их, скрывая изнасилования.

На пожизненном лишении свободы в исправительной колонии особого режима, настаивала прокуратура Орловской области. Суд согласился с позицией гособвинения. В суде Шавкат Шаяхмедов полностью признал вину, подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.

«Работа оперативников осложнялась давностью совершенных преступлений. Детально восстановить обстоятельства случившегося сотрудникам полиции и следователям помогли многочисленные экспертизы и глубокий анализ сведений, которые оперативники собирали по крупицам во время длительных командировок», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цепочку страшных преступлений вскрыли после пропажи девятилетней Вики Гнездовой. Девочку искали волонтеры из разных городов, правоохранители. Тело ребенка обнаружили в подвале ее собственного дома. В нем же проживал и 62-летний мужчина, обвиненный в убийстве. После задержания он признался еще в ряде преступлений, показал, где прятал тела.

ИА «Орелград»