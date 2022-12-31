В Болхове хотят отремонтировать треть дорог

На текущий ремонт и содержание дорог понадобится два миллиона рублей.

Администрация города Болхова утвердила муниципальную программу строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог на 2023-2025 годы. Средства в основном поступят из бюджета Дорожного фонда. Общий объем финансирования программы немногим превышает 6 миллионов рублей, то есть ежегодно на реализацию программы планируется выделять порядка двух миллионов рублей. Из них примерно по полтора миллиона рублей ежегодно будет уходить на текущий ремонт дорожного покрытия, а по 500 тысяч предполагается выделять на содержание дорог.

Несмотря на скромные цифры, целевые индикаторы впечатляют. Так, согласно им в 2023 году доля отремонтированных дорог местного значения в их общей протяженности должна составить 35 процентов, в 2024 году – 40 процентов, в 2025 году – 50 процентов. К слову, по состоянию на 1 января 2022 года протяженность дорог общего пользования Болхове составляла 81,7 км. Как отмечено в паспорте программы, социально-экономическое развитие Болхова тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами.

«Важнейшей задачей муниципальной политики должно стать качественное содержание и развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузками на автомобильные дороги, — говорится в документе. — Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворительное потребностей общества в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам автотранспортных средств».

Авторы программы также отмечают, что роль дорог не сводится только к движению по ним грузов и пассажиров. По их мнению, в условиях рыночной экономики, когда к перевозкам товаров предъявляются новые требования, главные из которых скорость доставки грузов «от двери до двери», уменьшение числа перевозок, то есть те требования, которым автомобильный транспорт отвечает наилучшим образом, развитию дорог должно уделяться первостепенное значение.

ИА «Орелград»