Андрею Клычкову припомнили Инвестиционные послания

Планы губернатора Орловской области не совпали с реальностью.

Первое Инвестиционное послание новый глава региона произнес в декабре 2017 года. И повторял речи в конце каждого года, подводя итоги и рисуя новые планы. Исключением стал 2022.

Интересно через пять лет оценить размах идей и уровень реализации. Самые яркие примеры собрали журналисты «ОрелТаймс». В 2018 году Андрей Клычков сообщил, что «начали работу по реализацию проекта «Западный обход города Орла». Сейчас ведётся проектирование и выбор трассы». В 2023 году нет ни проекта, ни объездной. В 2018 году «начали ремонт мостов в городах Орёл и Ливны». К сожалению, не закончили, а споткнулись на мошенничестве, превышении полномочий и еще ряде деяний.

«Начата масштабная работа по созданию в Орловской области многопрофильного и многофункционального колледжа по подготовке ТОП-50 перспективных профессий», — рассказывал Андрей Клычков в 2018 году.

В 2021 году Андрей Клычков указал в инвестпослании, что «на особый контроль взята работа по завершению строительства многопрофильного медицинского центра». Только в декабре 2022 года без конкурса выбрали подрядную организацию и сразу обязались выдать аванс 1 млрд рублей.

Особое удовольствие перечислять инвесторов, которые вложат столько-то, введут, откроют …

По данным «ОрелТаймс», очередное «послание» может быть организовано в январе 2023 года. Возможно, губернатор обойдется и без него, если Андрей Клычков не будет претендовать на кресло главы региона на второй срок.

ИА «Орелград»